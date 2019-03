Respeite aliados e deixe de bajular guru, diz Silas Malafia para Eduardo Bolsonaro

A discussão entre Silas Malafaia e Eduardo Bolsonaro nas redes sociais continua intensa. Após o filho do presidente e deputado federal responder dizendo que já trabalhou nos Estados Unidos “lavando pratos com mexicanos e peruanos numa cozinha cercada de neve”, foi a vez do pastor evangélico atacar mais uma vez.

“Eduardo Bolsonaro! Eu fui um dos principais apoiadores do seu pai na campanha. Continuo apoiando e peço a Deus que ele faça um grande governo em prol do povo brasileiro. Você como político tem muito que aprender. Para começar, aprenda a respeitar aliados e deixe de bajular guru”, escreveu Malafaia no Twitter.

O guru citado pelo pastor é Olavo de Carvalho, que mora nos Estados Unidos e esteve presente em todas as reuniões de Bolsonaro no país desde que o último domingo (17). Segundo informações, há uma disputa entre ‘Olavistas’ e outros grupos dento da base aliada do governo.