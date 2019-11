Termina hoje a quarta edição do Picadeiro Móvel, projeto do Sesc RJ que visa traçar o panorama da produção circense nacional. O picadeiro foi montado na Praça do Pacificador, em Caxias. Acrobacia, malabarismo e ilusionismo estão entre as apresentações. De 9h às 14h haverá oficinas de perna de pau e malabares. De 11h às 15h, o público vai criar monóculos com retratos dos presentes. A atração é gratuita.