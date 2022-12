Residentes de Pequim e Xangai retornam ao trabalho enquanto China tenta conviver com Covid-19

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 26/12/2022 - 12:10 Compartilhe





Por Martin Quin Pollard e Xihao Jiang

PEQUIM/XANGAI (Reuters) – Passageiros usando máscaras lotaram os metrôs em Pequim e Xangai nesta segunda-feira, conforme as duas maiores cidades da China buscam conviver com a Covid-19 enquanto profissionais de saúde na linha de frente lutam para lidar com milhões de novas infecções.

Após três anos de duras restrições contra o coronavírus, o presidente chinês, Xi Jinping, descartou a política sanitária rígida de Pequim em 7 de dezembro, diante de protestos e em meio a um surto crescente.





“A prevenção e o controle da epidemia do novo coronavírus em nosso país estão enfrentando novos cenários e novas tarefas”, disse Xi, segundo a agência de notícias oficial Xinhua, nesta segunda-feira em declarações sobre saúde pública, marcando uma de suas primeiras menções à recente mudança de política da China.

O vírus agora está se espalhando sem controle por todo o país de 1,4 bilhão de pessoas, com dúvidas crescentes entre especialistas de saúde e residentes sobre os dados divulgados por Pequim, que não mostram novas mortes por Covid-19 relatadas nos seis dias até domingo.

Os médicos dizem que os hospitais estão sobrecarregados com cinco a seis vezes mais pacientes do que o normal, a maioria idosos.

Todos os níveis de governo devem intensificar ainda mais seus esforços para garantir que a demanda por tratamento e suprimentos médicos seja atendida, disse o primeiro-ministro, Li Keqiang, também citado pela Xinhua em sua reportagem.

As movimentadas ruas de Xangai nesta segunda-feira contrastaram fortemente com a atmosfera em abril e maio, quando quase ninguém saía de casa.

A China é o último grande país a passar a tratar a Covid-19 como endêmica, suspendendo os bloqueios e quase todas as outras restrições à vida cotidiana. Suas medidas de contenção desaceleraram a economia de 17 trilhões de dólares para sua taxa de crescimento mais baixa em quase meio século, interrompendo as cadeias de suprimentos globais e o comércio.





A segunda maior economia do mundo deve sofrer ainda mais no curto prazo, à medida que a onda de Covid-19 se espalha para as áreas de manufatura e a força de trabalho adoece, antes de se recuperar no próximo ano, dizem analistas.

(Reportagem das redações de Pequim e Xangai)

