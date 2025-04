Residência do papa é selada durante rito de constatação de morte; assista

Terminou o ritual de constatação da morte do papa Francisco, realizado na capela da Casa Santa Marta, residência oficial do finado pontífice no Vaticano.

Após a leitura do atestado de óbito, da validação do ato pelo cardeal Kevin Farrell, camerlengo da Igreja Católica, e das orações previstas no cerimonial, o corpo de Jorge Bergoglio foi colocado em um caixão feito com uma camada de madeira e outra de zinco.

Farrell também ‘selou’ a residência de Francisco enquanto o atestado era lido. Veja a cena:

Cardinal Kevin Farrell, Cardinal Pietro Parolin, and Archbishop Edgar Peña Parra seal the doors of the papal apartment in the Apostolic Palace and the door to the apartment of the Casa Santa Marta, where the late Pope Francis lived.

