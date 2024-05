Resgates são paralisados em Porto Alegre após previsão de chuva

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/05/2024 - 15:25 Para compartilhar:

As operações de resgate conduzidas por barcos em Porto Alegre foram suspensas temporariamente a partir das 13h45 desta quarta-feira, 8, após a possibilidade de retorno das chuvas para a capital gaúcha. A previsão é a de que ocorram chuvas de 15 milímetros com possíveis descargas elétricas e ventos de 80 quilômetros por hora na região metropolitana.

O anúncio foi divulgado pelo perfil oficial da Prefeitura de Porto Alegre no X (antigo Twitter). “Tão logo o tempo permita, as atividades serão retomadas”, finaliza o comunicado divulgado pela administração do município.

🚨 Atenção! Pedimos que os barcos em operações de resgate suspendam temporariamente suas atividades, devido à previsão de chuva de até 15mm, possíveis descargas elétricas e ventos acima de 80 km/h nas próximas horas na Região Metropolitana. pic.twitter.com/nNwWFVxFXT — Porto Alegre (@Prefeitura_POA) May 8, 2024

Balanço do Rio Grande do Sul

Subiu para 100 o número de mortos registrados devido as enchentes no Rio Grande do Sul. Outros 4 óbitos estão em investigação e pelo menos 128 pessoas estão desaparecidas.

Os dados foram atualizados por meio do último boletim divulgado pela Defesa Civil, às 12h.

Há 66.761 cidadãos em abrigos, 163.720 estão desalojados e 372 feridos.

Agora são 417 municípios afetados pelas chuvas no estado, que impactaram 1.456.820 pessoas.