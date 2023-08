Resgates no mar não favorecem migração irregular, diz estudo

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/08/2023 - 10:01 Compartilhe

ROMA, 4 AGO (ANSA) – As migrações irregulares da costa do norte da África em direção à Europa não são incentivadas pelas operações de busca e salvamento no Mediterrâneo, e sim por outros fatores, como intensificação de conflitos, desastres naturais e condições climáticas.

A conclusão é de um estudo feito a partir de simulações estatísticas baseadas em dados de travessias ocorridas entre 2011 e 2020 através da rota do Mediterrâneo Central, cujas viagens partem de países africanos com destino principalmente à ilha de Lampedusa, na Itália.

Os cientistas buscaram identificar os fatores que mais influenciam a tomada de decisão dos viajantes, considerando possibilidades como o número de salvamentos, taxas de câmbio, preços internacionais de matérias primas, índices de desemprego, conflitos, violência e condições meteorológicas.

A pesquisa foi realizada por um grupo internacional liderado pela socióloga Alejandra Rodríguez Sánchez, da Universidade de Potsdam, na Alemanha; e coordenado pelo estatístico italiano Stefano Maria Iacus, da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos.

Os resultados foram publicados na revista Scientific Reports.

Os números usados para o levantamento foram obtidos junto a órgãos como a Frontex, agência da União Europeia para controle de fronteiras; as guardas costeiras da Líbia e da Tunísia; a Organização Internacional para as Migrações (OIM) e a rede europeia United for Intercultural Action. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias