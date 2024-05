+Resgate tenta chegar a local de acidente com presidente do Irã+

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 19/05/2024 - 13:01 Para compartilhar:

TEERA, 19 MAI (ANSA) – O porta-voz dos serviços de emergência do Irã anunciou neste domingo (19) que oito ambulâncias foram enviadas de Tabriz ao local do acidente envolvendo o helicóptero com o presidente Ebrahim Raisi.

“Um helicóptero de ambulância aérea foi enviado para a área, mas infelizmente, devido ao forte nevoeiro, não foi possível continuar a operação aérea”, explicou.

Cerca de 20 equipes foram enviadas ao local. Até o momento, o estado de saúde dos passageiros é desconhecido. No entanto, o ministro do Interior do Irã, Ahmad Vahidi, disse ter tido “contato de funcionários a bordo, mas devido ao mau tempo demorará para chegar até eles”. (ANSA).