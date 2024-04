Resgate de passagens internacionais com pontos no Brasil cresce 72% no 1º tri, diz Latam

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/04/2024 - 16:51 Para compartilhar:

O número de passagens aéreas resgatadas com pontos para destinos internacionais cresceu 72% no primeiro trimestre de 2024 no Brasil. O crescimento foi identificado em um levantamento do Latam Pass, programa de fidelidade oficial da Latam Airlines.

De janeiro a março, 208 mil bilhetes para voos do Brasil ao exterior foram emitidos com pontos acumulados, superando o volume de 121 mil registrado no mesmo período de 2023. Santiago (Chile), Buenos Aires (Argentina), Miami (EUA), Lisboa (Portugal) e Lima (Peru) foram os destinos internacionais mais buscados com pontos no período.

No mercado doméstico brasileiro, o crescimento foi de 12%, com quase 1,1 milhão de passagens resgatadas com pontos entre janeiro e março.

Bilhetes para São Paulo (Congonhas e Guarulhos), Rio de Janeiro (Santos Dumont e Galeão), Brasília, Fortaleza e Porto Alegre foram os mais resgatados.

Somadas as emissões domésticas e internacionais, mais de 1,3 milhão de passageiros embarcaram em voos no Brasil utilizando pontos.

Os resultados reforçam o aumento da demanda, assim como a importância dos programas de fidelidade para ampliar o acesso do brasileiro à aviação, segundo o diretor geral do Latam Pass, Martin Holdschmidt.