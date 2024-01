Resgate de passagens aéreas com pontos da Latam cresce 17% em 2023 e bate recorde de 2019

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/01/2024 - 13:04 Para compartilhar:

Em 2023, 5,8 milhões de passagens foram resgatadas no Brasil por meio de pontos do Latam Pass, programa de fidelidade da Latam. O número indica um crescimento de 17% em relação a 2022. O resultado, antecipado ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), superou o recorde anterior, de 2019, ano pré-pandemia, quando 5,4 milhões de passagens foram resgatadas.

O novo recorde reflete a alta demanda por viagens aéreas somada à maior familiaridade dos brasileiros com os programas de fidelidade, segundo Martin Holdschmidt, diretor geral do Latam Pass no Brasil.

Ele também avalia que o Latam Pass tem um “valor competitivo de resgate”. Segundo a empresa, 34% das passagens foram resgatadas por até 10 mil pontos.

A maior parte dos voos com passagens resgatadas foi para destinos domésticos (84%).

Apenas 16% desse tipo de passagens foi para destinos internacionais. Apesar disso, o segmento internacional apresenta um crescimento mais forte de resgates.

Em 2023, houve alta de 70% na quantidade de bilhetes para voos internacionais adquiridos com pontos, enquanto os voos domésticos subiram 10%, na comparação com 2022.

Os destinos nacionais com mais resgates por pontos foram São Paulo (Congonhas e Guarulhos), Rio de Janeiro (Santos Dumont e Galeão), Brasília, Porto Alegre e Fortaleza. No exterior, foram Santiago (Chile), Buenos Aires (Argentina), Miami (Estados Unidos), Lisboa (Portugal), Nova Iorque e Orlando (Estados Unidos).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias