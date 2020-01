Reservas Internacionais subiram US$ 131 milhões no dia 29, para US$ 358,321 bi

As reservas internacionais brasileiras subiram US$ 131 milhões na quarta-feira, 29, informou o Banco Central. As reservas passaram de US$ 358,190 bilhões na terça-feira, 28, para US$ 358,321 bilhões na quarta-feira.

O resultado reflete, entre outros pontos, a oscilação do valor de mercado dos ativos que compõem as reservas, como os títulos da dívida dos Estados Unidos e de outros países.