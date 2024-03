Reservas internacionais da China têm alta inesperada em fevereiro, a US$ 3,226 trilhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/03/2024 - 8:30 Para compartilhar:

As reservas internacionais da China subiram levemente em fevereiro, em um aumento inesperado que veio após números da balança comercial referentes ao primeiro bimestre do ano superarem as expectativas. Dados publicados nesta quinta-feira pela Safe, como é conhecido o órgão regulatório de câmbio da China, mostram que as reservas da segunda maior economia do mundo aumentaram US$ 6,497 bilhões, ou 0,2%, a US$ 3,226 trilhões no fim de fevereiro.

Fatores como a taxa de câmbio e mudanças nos preços de ativos contribuíram para o aumento no mês passado, detalhou a Safe. O resultado de fevereiro surpreendeu analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam queda das reservas em fevereiro a US$ 3,206 trilhões, ante US$ 3,219 trilhões em janeiro. Fonte: Dow Jones Newswires.

