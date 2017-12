Reservas internacionais da China atingem US$ 3,119 trilhões em novembro

As reservas internacionais da China avançaram pelo décimo mês consecutivo em novembro, segundo dados publicados hoje pelo banco central chinês (PBoC), graças a esforços de Pequim para conter saídas de capital.

No mês passado, as reservas da segunda maior economia do mundo subiram US$ 10,06 bilhões, a US$ 3,119 trilhões, após mostrarem expansão de US$ 703 milhões em outubro, informou o PBoC.

Economistas consultados pelo The Wall Street Journal haviam previsto aumento maior em novembro, de US$ 13 bilhões. Fonte: Dow Jones Newswires.