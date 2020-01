Reservas internacionais da China atingem em dezembro maior nível em 6 meses

As reservas internacionais da China atingiram em dezembro o maior patamar em seis meses, à medida que o yuan se recuperou ante o dólar.

Dados publicados hoje pelo PBoC, o banco central chinês, mostram que as reservas da segunda maior economia do mundo aumentaram US$ 12,33 bilhões em dezembro, a US$ 3,108 trilhões, revertendo queda de US$ 9,6 bilhões registrada em novembro.

Economistas consultados pelo The Wall Street Journal, contudo, previam avanço um pouco maior nas reservas do mês passado, de US$ 14 bilhões.

Em dezembro, o yuan negociado em Xangai teve valorização de 0,85% frente ao dólar, segundo a provedora de dados Wind. Fonte: Dow Jones Newswires.