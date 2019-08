Reservas indígenas inviabilizam o Brasil, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro disse hoje em reunião com o governadores da Amazônia Legal, no Palácio do Planalto, que uma das intenções por trás das demarcações de terras indígenas é inviabilizar o País. “Muitas reservas têm o aspecto estratégico. Alguém programou isso. O índio não faz lobby, não fala nossa língua e consegue hoje em dia ter 14% do território nacional. Uma das intenções é nos inviabilizar”, declarou. Para Bolsonaro, a política de demarcações adotada no passado foi “uma irresponsabilidade” e os índios foram usados como “massa de manobra” para impedir o progresso nos estados amazônicos.

get_the_ID():991756