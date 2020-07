Reservas de petróleo nos EUA sobem e preços fecham estáveis

As reservas comerciais de petróleo nos Estados Unidos aumentaram na semana passada, para surpresa dos analistas, enquanto as reservas de gasolina caíram e o petróleo fechou estável.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em setembro fechou em US$ 44,29 em Londres, 3 centavos abaixo do fechamento de terça-feira.

Em Nova York, o barril do WTI para o mês de setembro, em seu primeiro dia como contrato de referência, perdeu 2 centavos, a US$ 41,90.

Na terça-feira, os preços dos barris de referência atingiram o máximo desde março.

De acordo com o relatório semanal da Agência de Informação Energética dos EUA (EIA), os estoques de petróleo aumentaram 4,5 milhões de barris (mb) em 17 de julho para 536,6 mb, enquanto os analistas esperavam uma queda de 2,2 mb.

As refinarias dos EUA operavam com 77,9% da capacidade, em comparação com 78,1% na semana anterior.

Por outro lado, as importações, que caíram na semana passada, subiram novamente e passaram de 5,56 milhões de barris por dia (mbd) para 5,94 mbd. As exportações também aumentaram: de 2,54 mbd para 3,00 mbd.

As reservas de gasolina caíram 1,8 mb, conforme o esperado pelo mercado.

Os estoques de produtos destilados (como combustível para aquecimento e combustível para aviação) aumentaram 1,1 mb, um pouco mais do que o projetado pelos analistas.

A produção de petróleo dos EUA, que vinha caindo há um mês, também subiu para 11,1 mbd (100.000 barris a mais por dia que o recorde anterior).

Do lado da demanda, os americanos consumiram uma média de 17,9 mbd nas últimas quatro semanas. O número é um pouco menor que na semana anterior e representa 14,6% a menos que no mesmo período do ano passado.

