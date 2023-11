Reservas de petróleo dos EUA sobem mais que previsto em novembro

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/11/2023 - 16:14 Para compartilhar:

As reservas comerciais de petróleo nos Estados Unidos aumentaram 3,6 milhões de barris no início de novembro, mais do que esperado pelo mercado, enquanto os depósitos de gasolina caíram, conforme números divulgados nesta quarta-feira (15) pela Agência de Informação sobre Energia dos EUA (EIA).

Na semana encerrada em 10 de novembro, essas reservas de petróleo bruto se situaram em 439,4 milhões de barris (mb). Já os estoques de gasolina caíram 1,5 mb, quando os analistas de mercado esperavam um aumento dessa magnitude, segundo o consenso reunido pela agência Bloomberg.

Os preços do petróleo, em ligeira queda, continuaram na mesma trajetória.

Por volta das 13h30 (horário de Brasília), em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em janeiro perdia 1,25%, cotado a US$ 81,44 (R$ 396 na cotação atual). E, em Nova York, o West Texas Intermediate (WTI) de dezembro cedia 1,74%, avaliado em US$ 76,90 (R$ 394).

A demanda por produtos refinados caiu nos Estados Unidos para 20,08 mb diários (mbd), contra os 21,77 mbd da semana anterior. O consumo de gasolina caiu 544.000 barris diários.

