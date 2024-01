Reservas de petróleo caem nos EUA, mas as de gasolina sobem

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/01/2024 - 14:14 Para compartilhar:

As reservas comerciais de petróleo bruto caíram mais do que o esperado na semana passada nos Estados Unidos, mas os estoques de gasolina subiram de forma considerável, contrariando as previsões, de acordo com números divulgados pela Agência de Informação de Energia dos EUA (EIA) nesta quinta-feira (4).

Durante a semana que terminou em 29 de dezembro, as reservas caíram em 5,5 milhões de barris, quando os analistas previam uma queda média de 3 milhões de barris, segundo um consenso estabelecido pela Bloomberg News.

Já as reservas de gasolina aumentaram em 10,9 milhões de barris, acima da redução esperada de 1,67 milhão.

Os preços do petróleo bruto, que subiram no início da sessão, estabilizaram-se antes da divulgação dos números.

Por volta das 16h15 GMT (11h15 em Brasília), o preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em março perdia 1,15%, a US$ 77,37.

Seu equivalente nos Estados Unidos, o barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega em fevereiro, caiu 1,05%, a US$ 71,95.

Com isso, as reservas comerciais de petróleo bruto chegam a 431,1 milhões de barris, 2% a menos do que a média dos últimos cinco anos.

