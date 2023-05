Reservas de hotéis na Itália para o verão crescem 53%

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 23/05/2023 - 11:50 Compartilhe

MILÃO, 23 MAI (ANSA) – O verão europeu promete ser de recorde para o setor hoteleiro italiano.

De acordo com uma pesquisa da agência Albergatore Pro com mais de mil empresas de toda a Itália, o número de reservas aumentou em média 53% em relação ao mesmo período de 2022, com picos de 120% nas cidades mais concorridas.

“O crescimento das reservas se deve prevalentemente ao retorno em massa dos clientes internacionais, sobretudo americanos”, disse Gian Marco Montanari, CEO da Albergatore Pro.

Os destinos com maiores aumentos nos preços são a Costa Amalfitana (+52%), Roma (+27%) e Toscana (+25%), contra um crescimento médio de 15% em âmbito nacional.

Faltando cerca de um mês para o início da alta temporada de verão, 58% dos hotéis enfrentam carência de pessoal.

O governo da Itália já declarou que espera encerrar 2023 com números recordes no setor de turismo, especialmente em função de viajantes estrangeiros. (ANSA).

