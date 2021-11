Reservas cambiais na China aumentam US$ 17 bilhões em outubro

As reservas cambiais da China aumentaram em US$ 17 bilhões no mês de outubro, para um total de US$ 3,218 trilhões, informou neste domingo o Banco do Povo da China (PBoC, nas sigla em inglês).

O resultado superou o crescimento de US$ 3 bilhões esperado por economistas ouvidos pelo Wall Street Journal.

Esse avanço das reservas cambiais do país asiático no mês passado tem relação com mudanças nas taxas de câmbio e com os preços de ativos, disse Wang Chunying, porta-voz do regulador de câmbio da China, sem maiores especificações.

Wang afirmou em um comunicado que havia grandes flutuações nos mercados financeiros globais em meio à continuação da pandemia de covid-19 e às incertezas em relação à recuperação econômica global. Mas, segundo a porta-voz, uma retomada contínua da economia da China forneceria suporte estável para as reservas em moeda estrangeira do país.

Fonte: Dow Jones Newswires

