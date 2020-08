Reservas cambiais da China sobem em US$ 42,06 bi em julho, a US$ 3,154 trilhões

As reservas cambiais da China aumentaram pelo quarto mês consecutivo, em meio ao enfraquecimento do dólar e à recuperação das exportações do país asiático, e subiram em US$ 42,06 bilhões em julho, para US$ 3,154 trilhões, mostram dados oficiais divulgados nesta sexta-feira, 7, pelo Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês).

Economistas consultados pelo Wall Street Journal esperavam um aumento menor em julho, de US$ 30 bilhões nas reservas. Em junho, as reservas cambiais da China aumentaram em US$ 10,64 bilhões.

O dólar americano caiu 1,34% em relação ao yuan chinês no mês passado. Enquanto isso, o índice do dólar americano caiu 4,0% em julho, em comparação com uma queda de 0,89% em junho, de acordo com o fornecedor de informações Wind.

Veja também