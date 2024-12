Reserva marca no final e Juventus arranca nono empate no Italiano

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/12/2024 - 16:45 Para compartilhar:

Dezesseis minutos depois de entrar em campo, o atacante Samuel Mbangula virou herói e manteve a invencibilidade da Juventus, neste sábado, em casa, diante do Bologna. O belga marcou o gol do 2 a 2 nos acréscimos e fez a Juve conquistar o seu nono empate no Campeonato Italiano. A equipe alcançou os 27 pontos em 15 jogos. O Bologna, que chegou a fazer 2 a 0, foi para os 22 pontos (14 partidas).

Agora as duas equipes miram suas forças para a Liga dos Campeões. A Juventus receberá o Manchester City enquanto o Bologna vai a Lisboa enfrentar o Benfica.

Pelo Italiano a Juve voltará a campo no sábado contra o Venezia, novamente em Turim, enquanto que o Bologna recebe a Fiorentina, no domingo.

No duelo deste sábado, a Juventus, do lateral-direito brasileiro Danilo, começou sonolenta e com dificuldades para criar jogadas ofensivas. Já os visitantes foram mais efetivos e marcou o primeiro gol aos 30 minutos com Ndoye.

O Bologna ampliou no segundo tempo. Aos 7, Santiago Castro deu a assistência de calcanhar para Pogeba, que ficou na frente do goleiro e não desperdiçou.

Mesmo com 2 a 0 contra, a Juventus mostrou dificuldades para dar trabalho, mas aos 17 Danilo acertou cruzamento rasteiro da direito no pé de Koopmeiners.

Aos 35, o técnico da Juventus, Thiago Motta, tirou Weah e colocou Mbangula justamente para tentar deixar o time mais ofensivo. O gol de empate saiu aos 51 minutos quando o Bologna estava com o jogo na mão e a bola no ataque até Conceição errar um passe fácil e permitiu o contra-ataque da Juve. A bola chegou em Vlahovic, que entrou na área, levantou a cabeça e tocou para Mbangula na meia-lua. O belga dominou e acertou um belo chute perto do ângulo esquerdo do goleiro Skorupski.

Mais cedo, Genoa e Torino ficaram no 0 a 0 em jogo fraco tecnicamente e com apenas quatro finalizações no gol durante os 90 minutos.