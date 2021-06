Reserva indiana faz testes de covid em elefantes

Depois da morte de uma leoa vítima da covid-19, uma reserva florestal do sul da Índia realizou testes em 28 elefantes, anunciaram as autoridades nesta quarta-feira (9).

A leoa asiática, de nove anos e pertencente a uma espécie ameaçada, morreu no início de junho no parque zoológico Arignar Anna em Chennai (antigamente conhecida como Madrás), no estado meridional de Tamil Nadu, segundo a imprensa local.

Essa foi a primeira morte de um animal na Índia atribuída ao vírus.

Por meio de uma triagem, as autoridades descobriram que a leoa e mais oito felinos, dois deles em estado preocupante, eram portadores do vírus, informou na semana passada o jornal The New Indian Express de Chennai.

“Depois que os leões do zoológico de Vandalur (o Arignar Anna) deram positivo para covid, pedimos para testar os elefantes por precaução”, declarou nesta quarta-feira à AFP um guarda florestal do parque nacional de Mudumalai, no sul de Tamil Nadu.

As análises das amostras coletadas de 28 elefantes, entre eles dois filhotes, serão realizadas pelo instituto indiano de pesquisa veterinária do estado de Uttar Pradesh (norte), e seus resultados devem ser anunciados em uma semana.

“Os animais não têm nenhum sintoma, é só por precaução”, reiterou o guarda florestal.

“A coleta de amostras não apresentou nenhuma dificuldade”, acrescentou, exibindo as imagens de um vídeo gravado durante o processo.

Cerca de vinte tigres do parque de Bhagwan Birsa, no estado oriental de Jharkhand, também foram submetidos a testes de covid após a morte de um felino de 10 anos que teve febre muito alta, segundo a imprensa local.

A agência de notícias Press Trust of India, citando responsáveis da reserva, informou que o teste de antígeno realizado nesse tigre deu negativo, mas que estão à espera do resultado de um teste PCR.

