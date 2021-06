Rescisão de Faustão é maior do que valores pagos pela Globo à Cruzeiro Vasco e Botafogo em 2021, diz site

A Globo deve pagar ao seu ex-apresentador Fausto Silva um total de R$ 40 milhões de reais, valores referentes ao salário do profissional até dezembro – quando terminava o vínculo dele com a emissora – e mais alguns extras com merchandising e campanhas publicitárias.

Segundo o jornalista Ricardo Feltrin, do ‘Uol’, esse valor é maior do que a Globo vai pagar a Vasco, Cruzeiro e Botafogo, que estão disputando a Série B, até o fim de 2021. A saída de Fausto da emissora também representa uma mudança na grade de programação dos domingos, com o futebol começando às 18h, antes do Fantástico.

A Globo tem a política de pagar menos aos clubes que participam da Série B, privilegiando um valor maior para os que disputam à elite nacional, o que fez com que a receita de cariocas e mineiro caísse consideravelmente.

Os três clubes acertaram com a emissora um modelo de cotas variáveis, que mudam conforme o número de assinaturas de pay-per-view de torcedores. O Cruzeiro deve receber R$ 17 milhões até o fim deste ano, enquanto o Botafogo tem expectatova de receber R$ 22,4 milhões.

Ainda segundo o ‘Uol’, o Vasco espera receber cerca de R$ 30 milhões até o fim de 2021. Com isso, Fausto Silva, que já acertou sua ida para a Band, vai receber mais do que os clubes citados, mesmo sem aparecer mais na telinha global.

