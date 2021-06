Rescisão de Camacho aparece no BID e volante deixa o Corinthians Meio-campista sai em definitivo e vai jogar no Santos, onde já está treinando

O Corinthians definiu a saída de mais um jogador nesta temporada. Agora foi a vez de Camacho, que está perto de ser anunciado no Santos. Embora os clubes ainda não tenham confirmado oficialmente, a rescisão do volante já saiu no BID na tarde desta terça-feira, deixando o caminho livre para assinar pelo Peixe.

TABELA

> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA

> Relembre o desempenho do Corinthians no Brasileirão por pontos corridos

No último sábado, o meio-campista já havia sido cortado da lista de relacionados para o Dérbi contra o Palmeiras por conta de negociação, conforme o próprio clube comunicou. As tratativas avançaram e as partes decidiram por rescindir o contrato, que iria até de dezembro de 2022.

Assim, na tarde desta terça-feira, a rescisão acabou saindo no BID da CBF e o Camacho já pode assinar com o Santos, onde já está treinando desde a última segunda-feira. Sua contratação é um pedido do técnico Fernando Diniz.

Camacho está no Corinthians desde 2016, quando foi contratado junto ao Audax. Nesse meio tempo, ele chegou a ser emprestado ao Athletico-PR e depois retornou ao Timão, mas nunca se firmou no time, alternando entre a reserva e a titularidade conforme as entradas e saídas de treinadores.

Pelo Alvinegro, Camacho atuou em 123 jogos, marcou três gols e conquistou dois títulos: o Paulistão-2017 e o Brasileirão-2017. Além do volante, três saídas devem acontecer até o fim deste mês: Ramiro, emprestado para o Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, e Otero e Jemerson, que ficarão sem contrato.

E MAIS:

Veja também