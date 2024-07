Republicanos projetam Trump mais forte após ataque

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/07/2024 - 1:01 Para compartilhar:

WASHINGTON, 13 JUL (ANSA) – Congressistas republicanos já começam a projetar que o ataque deste sábado (13) em um comício na Pensilvânia fortalecerá a candidatura de Donald Trump para voltar à Presidência dos Estados Unidos.

“Trump sobreviveu a esse ataque, ele já é o vencedor das eleições”, disse ao site Politico o congressista Derrick Van Orden, do Wisconsin. Aliados do magnata avaliam que o atentado consolidará as bases republicanas, especialmente as imagens já históricas que circulam do ex-mandatário com o punho erguido e o rosto ensanguentado.

“Isso vai dar à base mais energia do que qualquer outra coisa. Ele gritando ‘lutem, lutem, lutem’. Esse será o slogan”, afirmou o congressista Tim Burchett, do Tennessee. (ANSA).