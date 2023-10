Republicanos indicam Steve Scalise à presidência da Câmara

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/10/2023 - 17:01 Compartilhe

WASHINGTON, 11 OUT (ANSA) – Por Benedetta Guerrera – Steve Scalise conquistou a indicação dos republicanos para ser o novo presidente da Câmara americana, mas sua batalha está apenas começando, em um momento delicado para o Capitólio, com a guerra no Oriente Médio de um lado e o conflito na Ucrânia do outro.

O atual líder do Grand Old Party obteve 113 votos contra 99 em uma reunião a portas fechadas do partido e derrotou seu único adversário, Jim Jordan, o “falcão” do Ohio apoiado por Donald Trump, que o havia chamado de “uma estrela” da política alguns dias atrás.

Para Scalise, um homem de 59 anos com bisavós de origem siciliana, que começou sua campanha imediatamente após o golpe dos apoiadores de Trump contra Kevin McCarty, essa é uma vitória e o ponto mais alto de sua longa carreira no cenário político iniciada em 2008.

Político controverso devido às suas conexões com David Duke, ex-membro do Ku Klux Klan da Louisiana que concorreu a vários cargos (incluindo a Casa Branca), o deputado costumava se descrever como uma versão “menos problemática” do supremacista de 73 anos.

Muito ligado ao lobby das armas, em 2017, foi ferido em um ataque por um extremista de esquerda anti-Trump enquanto jogava beisebol com alguns colegas de partido, mas isso de forma alguma alterou sua posição.

Recentemente, anunciou ter mieloma múltiplo e estar seguindo um tratamento para um “tumor muito tratável”, uma condição que seus oponentes consideram inadequada para o cargo.

Não será fácil para Scalise obter os 218 votos necessários dos republicanos para se tornar o novo presidente. A votação deve começar nas próximas horas e pode durar muito tempo, como no caso de McCarthy, que conquistou o cargo após quinze tentativas.

Mais uma vez, serão determinantes os votos do grupo de cerca de oito apoiadores de Trump liderados por Matt Gaetz, o instigador da revolta, dos quais o candidato precisará para vencer, mas que não estão garantidos.

“Tenho uma longa história que mostra minha capacidade de unir as pessoas, unir os republicanos e focar nas questões que precisamos enfrentar para colocar nosso país nos trilhos novamente”, declarou em uma entrevista à Fox.

Enquanto isso, os democratas mantêm distância das disputas internas de seus oponentes, indicando seu líder, Hakeem Jeffries, para a presidência da Câmara. E continuam acusando o Grand Old Party de paralisar o Congresso exatamente quando os Estados Unidos precisam acelerar a aprovação não apenas do orçamento, mas também da ajuda a Israel e à Ucrânia. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias