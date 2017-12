Republicanos chegam a acordo sobre reforma fiscal de Trump

WASHINGTON, 13 DEZ (ANSA) – Os republicanos da Câmara dos Representantes e do Senado dos Estados Unidos chegaram nesta quarta-feira (13) a um acordo para harmonizar as propostas de reforma tributária aprovadas pelas duas casas. Como os textos são diferentes, era necessário igualá-los para permitir sua chancela definitiva.

“Estamos muito perto de uma vitória legislativa histórica”, declarou o presidente norte-americano, Donald Trump, comemorando o entendimento entre representantes e senadores republicanos, que são maioria no Congresso.

O objetivo é votar a reforma na semana que vem, para permitir que ela seja sancionada por Trump antes de 25 de dezembro. “Para o Natal, quero dar aos americanos um corte gigantesco de impostos”, declarou o mandatário.

A proposta – Um dos eixos da reforma tributária de Trump é a diminuição de 35% para 20% no imposto corporativo sobre o rendimento das empresas. Na versão da Câmara, o corte passaria a valer imediatamente; na do Senado, apenas em 2019. Segundo o presidente, o acordo entre os republicanos fixou sua entrada em vigor para fevereiro de 2018.

Além disso, Trump quer diminuir as faixas do imposto de renda de sete (10%, 15%, 25%, 28%, 33%, 35% e 39,6%) para quatro (12%, 25%, 35% e 39,6%). A reforma também isenta de taxação os primeiros US$ 24 mil que um casal ganha – o valor atual é de US$ 12 mil.

A oposição afirma que o projeto beneficia ricos e grandes empresas e teme que a redução tributária possa aumentar o déficit no orçamento, mas o governo alega que o próprio crescimento econômico compensará a desoneração.

A versão do Senado foi aprovada no início de dezembro, e a da Câmara, em meados de novembro. (ANSA)