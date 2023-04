Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 26/04/2023 - 15:20 Compartilhe

(Reuters) – Um projeto de lei republicano que combina aumento no teto da dívida de 31,4 trilhões de dólares do governo federal com cortes drásticos de gastos avançou para debate e votação na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos nesta quarta-feira.







(Por Richard Cowan)

