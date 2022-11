Republicano DeSantis, possível candidato presidencial em 2024, reeleito governador da Flórida

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 08/11/2022 - 23:03 Compartilhe

O republicano Ron DeSantis, possível adversário de Donald Trump para a indicação presidencial republicana nas eleições de 2024, foi reeleito governador da Flórida nesta terça-feira (8), segundo a mídia americana.

Uma estrela em ascensão dos republicanos, DeSantis, 44 anos, sem surpresa, prevaleceu neste estado conservador sobre o ex-governador Charlie Crist, um ex-republicano que mudou de partido, segundo a ABC e a CNN.

Ron DeSantis causou polêmica recentemente ao reivindicar o envio de aviões repletos de imigrantes a Martha’s Vineyard, uma ilha do nordeste dos Estados Unidos.

A ação fazia parte de um movimento iniciado pelos governadores republicanos do Texas e Arizona para enviar imigrantes às cidades governadas por democratas no norte e leste do país, um gesto político destinado a seduzir os eleitores conservadores.

Muito comprometido com as questões educacionais, DeSantis também assinou neste ano uma lei que proíbe o ensino de matérias relacionadas à orientação sexual ou identidade de gênero nas escolas primárias.

O texto, muito polêmico, foi apelidado por seus críticos de “Don’t say gay” (Não diga gay).

O estilo deste ex-militar contrasta com o ímpeto de Donald Trump, que dá indícios de que tentará voltar à Casa Branca nas eleições presidenciais de 2024.

