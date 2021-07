República Dominicana recupera 80% do turismo pré-pandemia

A República Dominicana, país que depende fortemente do turismo, recuperou 80% dos visitantes que recebia antes da pandemia, informou nesta segunda-feira o Ministério do Turismo local. No mês passado, chegaram ao país caribenho 468.367 não residentes, cerca de 80% do total de junho de 2019.

O turismo “está em franca recuperação”, tuitou o ministro David Collado. “Junho foi o melhor mês para o turismo em 14 meses.”

A atividade turística representou uma receita de mais de 58 bilhões de dólares para o país entre 2010 e 2019, segundo seu Banco Central. Famoso por suas praias e riqueza cultural, o destino arrecadou em 2019 mais de 7,4 bilhões de dólares, o equivalente a 8,4% do PIB.

Em 2019, a República Dominicana recebeu 6.446.036 turistas. Em 2020, foram 2.405.315 visitantes, uma queda de 62,9%, segundo o Banco Central.

