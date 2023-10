República Checa inicia negociações para compra do C-390 Millennium, da Embraer

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/10/2023 - 8:54 Para compartilhar:

A Embraer informou nesta terça-feira, 17, que o Ministério da Defesa e as Forças Armadas da República Checa iniciaram negociações para a potencial aquisição do Embraer C-390 Millennium como sua aeronave de transporte militar. A República Checa pretende adquirir duas aeronaves.

Segundo a fabricante brasileira, a decisão de iniciar as negociações para a possível compra foi baseada em uma avaliação e análise de mercado preparada pelo Ministério da Defesa da República Checa, que identificou o C-390 como a solução mais adequada para atender aos requisitos do Exército do país.

“Estamos prontos para fornecer à República Checa a mais avançada aeronave de transporte tático disponível no mercado”, destaca Bosco da Costa Junior, presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

As negociações iniciais já começaram e preveem a assinatura de um contrato de aquisição de duas aeronaves e suporte associado. O contrato inclui também uma solução completa de treinamento para pilotos e técnicos, fornecimento de peças de reposição e um plano robusto de entrada em operação com a presença local da equipe da Embraer no país no início do processo.

A República Checa se tornará a sexta nação e o quarto país da OTAN na Europa a escolher o C-390, seguido do Brasil, Portugal, Hungria, Holanda e Áustria.

