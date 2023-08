Republic First Bancorp será excluído do Nasdaq, por falha em submeter relatório anual

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/08/2023 - 10:26 Compartilhe

O Republic First Bancorp informou nesta terça-feira, 22, que foi notificado pela Nasdaq Stock Market de que as ações do banco serão retiradas do índice Nasdaq na quarta-feira, 23, devido à falha da empresa em submeter seu relatório anual, ou Formulário 10-K.

A controladora do Republic First Bank, que faz negócios como Republic Bank, disse que espera que suas ações ordinárias comecem a ser negociadas no mercado de balcão.

O Republic First Bancorp comunicou ainda que seu conselho e a nova equipe executiva estão trabalhando com o auditor da empresa e consultores externos para preencher e arquivar todos os relatórios atrasados.

A empresa disse que sua ex-equipe executiva falhou em manter controles internos adequados relacionados a uma conversão de sistemas implementada em junho do ano passado.

O Republic First Bancorp afirmou que pode solicitar a listagem em uma grande bolsa depois de submeter todos os relatórios atrasados. Fonte: Dow Jones Newswires



