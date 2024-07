Repsol Sinopec abre chamada pública para soluções em captura de carbono

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/07/2024 - 14:26 Para compartilhar:

A petroleira Repsol Sinopec lançou nesta quinta-feira, 18, uma chamada aberta para soluções de adsorção de gás carbônico que sirvam a projeto de captura desse gás diretamente do ar. Adsorção é a retenção de substâncias na superfície de sólidos. A chamada é voltada a startups, universidades e instituições de pesquisa nacionais ou estrangeiras.

O recebimento das propostas vai até 22 de agosto. As três melhores soluções serão selecionadas e testadas em laboratório da PUC do Rio Grande do Sul. Ao fim, a solução vencedora também poderá ser testada em escala de campo.

Para conduzir o processo, a Repsol Sinopec fechou parceria com as consultorias de inovação aberta SOSA e Sai do Papel.

Etapas

Após o fim das inscrições, haverá entrevistas com os participantes até 4 de setembro. Em 5 de setembro está previsto o anúncio dos finalistas e, a partir de 16 de setembro, entrevistas com finalistas, com anúncio do vencedor na virada de setembro para outubro.

Captura de carbono

O projeto de captura de carbono da Repsol Sinopec, de nome “DAC.SI”, está sendo desenvolvido com vistas à captura de até 300 toneladas de CO2 por ano. Segundo a Repsol, os pesquisadores iniciaram os testes com o primeiro reator DAC para captura de 15 toneladas de CO2 ao ano. Até o final de 2024, será comissionada uma nova planta experimental com a capacidade de captura máxima prevista.

O “DAC.SI” faz parte do programa Negative Emissions Technology (NET) da petroleira e também contribui para alavancar o potencial do Brasil na implementação de tecnologias de captura e armazenamento de carbono (CCUS).

“Devido à sua formação geológica, o Brasil conta com a presença de rochas basálticas com grande potencial de mineralizar o gás, garantindo armazenamento permanente. Além disso, conta com grande potencial de geração de energia renovável que será utilizada para abastecer o sistema DAC, garantindo a ’emissão negativa’ de todo o processo”, diz a Repsol em nota.