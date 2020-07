Reprise de Friends rende US$1 bilhão, saiba quanto cada ator recebeu

O seriado Friends é um dos mais conhecidos e mais queridos de muitos jovens. Mesmo tendo acabado já muitos anos, o sitcom foi reprisado em 2019, fazendo a alegria de muitos fãs. A HBO Now pagou US$ 425 milhões para ter os direitos de disponibilizar todos os episódios e ainda produzir mais um inédito da série.

+ Kanye West posta foto de tomates para parabenizar Kim Kardashian

Ano passado, a reprise contabilizou US$ 1 bilhão com as vendas de syndication – o direito da reprise, que só existe nos Estados Unidos. 20% desse valor foi para os atores da série: Jennifer Aniston (Rachel Green), Courteney Cox (Monica Geller), Lisa Kudrow (Phoebe Buffay), Matthew Perry (Chandler Bing), Matt LeBlanc (Joey Tribbiani) e David Schwimmer (Ross Geller) receberam, cada um, US$ 20 milhões (R$ 108,3 milhões). Os US$ 80 milhões restantes foram divididos entre Marta Kauffman e David Crane, criadores do seriado.

Veja também