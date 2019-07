Representantes do Brics visitam unidades da Embrapa em Brasília

São Paulo, 17 – Representantes de delegações estrangeiras do Brics (bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) visitaram nesta quarta-feira, 17, a Embrapa Agroenergia e a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, em Brasília.

De acordo com nota do Ministério da Agricultura, a visita fez parte da reunião de vice-ministros de Agricultura do Brics, que prosseguirá até quinta-feira, 18, na sede do pasta. O encontro antecede a 9ª reunião de Ministros de Agricultura do Brics, que será realizada em Bonito (MS), em setembro. Ainda pela manhã, as delegações foram recebidas pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina.

Na Embrapa Agroenergia, eles puderam conhecer o laboratório e as casas de vegetação que estão neste momento fazendo testes de validação de novas variedades transgênicas de cana-de-açúcar, com resistência à broca-da-cana e ao glifosato.

Já na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, os visitantes conheceram o Banco Genético da unidade, considerado o quinto maior do mundo e o maior da América Latina. Ele abriga mais de 100 mil amostras de cerca de 800 diferentes espécies de importância para a agricultura e a alimentação, guardadas a temperatura de 20º graus negativos.