Representantes de países amazônicos no BID se reúnem para discutir financiamento de projetos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/06/2023 - 13:51 Compartilhe

Os representantes de países amazônicos no Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) se reuniram na manhã desta sexta-feira, 30, com o presidente da instituição, o brasileiro Ilan Goldfajn, para discutir o financiamento, de forma integrada, dos projetos na região. Antes de entrar no encontro, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse a jornalistas que os oito países da bacia amazônica vão levar ao BID suas demandas e prioridades, além de questionar o banco sobre o que estará disponível de recursos para ações de desenvolvimento sustentável.

O objetivo, ao juntar os governadores do BID de cada país, é estabelecer uma coordenação entre os investimentos, dentro do propósito de integração regional.

Segundo a ministra, o BID já tem, em várias frentes, uma carteira robusta de financiamento ao meio ambiente e sustentabilidade, mas o foco hoje serão os financiamentos direcionados especificamente à região amazônica.

Ela destacou que muitos dos países do grupo têm o mesmo interesse: manter a floresta em pé sem descuidar das fontes de subsistência da população regional, o que é fundamental para combater o desmatamento ilegal.

O encontro acontece no hotel Renaissance, na capital paulista.

Ao lado de Tebet na entrevista coletiva, o presidente do BID observou que o desafio climático e regional exige uma ação coordenada.

“Precisamos usar nossos recursos da melhor forma possível. Existem várias iniciativas dos países e precisamos coordenar em um programa para ajudá-los a implementar”, disse Goldfajn.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias