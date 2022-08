Representantes das igrejas católica e ortodoxa russa se reúnem

Ansa 04/08/2022 - 17:18 Compartilhe

CIDADE DO VATICANO, 4 AGO (ANSA) – Representantes do Vaticano e da Igreja Ortodoxa Russa se reuniram nesta quinta-feira (4), em meio a rumores sobre um possível encontro entre o papa Francisco e o patriarca de Moscou, Cirilo.

A reunião ocorreu no Vaticano e colocou frente a frente o secretário da Santa Sé para Relações com os Estados, arcebispo Paul Richard Gallagher, e o presidente do Departamento de Relações Eclesiásticas Externas do Patriarcado de Moscou, metropolita Antonio de Volokolamsk.

“Durante sua longa conversa, eles discutiram questões atuais ligadas às relações entre a Igreja Ortodoxa Russa e a Igreja Católica Romana”, diz um comunicado do Patriarcado de Moscou, sem dar maiores detalhes.

Francisco e Cirilo participarão de um congresso inter-religioso em Nur-Sultã, capital do Cazaquistão, em 14 e 15 de setembro, uma oportunidade para realizar um encontro que deveria ter ocorrido em junho, no Líbano, mas acabou cancelado por causa da guerra na Ucrânia.

Jorge Bergoglio já se reuniu com Cirilo uma vez, em 2016, em Havana, em um gesto inédito de reaproximação entre católicos e ortodoxos, mas a invasão russa na Ucrânia expôs as diferenças entre os dois.

O Papa já fez dezenas de discursos condenando o conflito e o “massacre” contra a população civil ucraniana, enquanto o patriarca de Moscou, alinhado com o regime de Vladimir Putin, demonstrou apoio à invasão e culpou o Ocidente pela guerra.

Em entrevista ao jornal italiano Corriere della Sera em maio, Francisco chegou a dizer que o líder ortodoxo não poderia “se transformar no coroinha de Putin”.

A programação oficial da viagem de Bergoglio ao Cazaquistão não cita o patriarca de Moscou, mas prevê “encontros privados com alguns líderes religiosos” no dia 14 de setembro. (ANSA).