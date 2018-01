Representantes das Coreias discutem show nos Jogos de Inverno

Delegados das duas Coreias conversaram nesta segunda-feira (15) sobre a possível apresentação de artistas do Norte nos Jogos Olímpicos de Inverno que acontecem em fevereiro próximo na cidade sul-coreana de Pyeongchang.

Após meses de incerteza, na semana passada, no primeiro diálogo oficial intercoreano em mais de dois anos, a Coreia do Norte decidiu enviar uma delegação para o evento que acontece de 9 a 25 de fevereiro. A comitiva contará com atletas de taekwondo, animadoras de torcida e artistas.

Quatro delegados de Pyongyang e quatro de Seul se reuniram hoje, pouco depois das 10h (22h de domingo em Brasília), no norte da “zona comum de segurança” da cidade fronteiriça de Panmunjom, anunciou o Ministério sul-coreano da Unificação. Essa localidade está situada na zona desmilitarizada (DMZ) que divide a península.

A pauta do encontro foi a possível apresentação de um grupo de artistas norte-coreanos que irão aos Jogos de Pyeongchang.

Na delegação norte-coreana presente na reunião, estavam Kwon Hyok-Bong, funcionário de alto escalão do Ministério norte-coreano da Cultura, e Hyon Song-Wol, líder do grupo de pop mais popular da Coreia do Norte, o Moranbong.

Criada em 2012, a banda é composta de dez mulheres. Elas seriam escolhidas pelo líder norte-coreano, Kim Jong-Un.