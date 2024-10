Representante norte-coreano na ONU nega envio de soldados à Rússia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/10/2024 - 6:15 Para compartilhar:

Um representante da Coreia do Norte na ONU negou na segunda-feira que o país tenha enviado soldados à Rússia para apoiar a guerra de Moscou contra a Ucrânia. Ele também chamou a denúncia sul-coreana de “rumores infundados”.

“Quanto à suposta cooperação militar com a Rússia, a minha delegação não sente nenhuma necessidade de comentar tais rumores infundados e estereotipados”, declarou o representante em uma reunião de comitê durante a Assembleia Geral da ONU.

A agência sul-coreana de inteligência afirmou na sexta-feira que Pyongyang enviou tropas em “larga escala” para apoiar o aliado Moscou e que 1.500 integrantes de suas forças especiais já estavam em treinamento no extremo leste da Rússia, preparadas para combater na Ucrânia.

A denúncia de Seul “tenta manchar a imagem da RPDC (Coreia do Norte) e minar as relações legítimas, amistosas e de cooperação entre dois Estados soberanos”, acrescentou o representante norte-coreano.

A imprensa estatal norte-coreana não se pronunciou sobre o suposto envio de tropas e a Rússia não confirmou a informação.

Otan e Estados Unidos também não confirmaram a informação, mas destacaram que seria uma escalada perigosa no conflito ucraniano.

Washington e seus aliados expressaram preocupação com o envio de armas norte-coreanas para a Rússia, que invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022.

A agência sul-coreana Yonhap informou nesta terça-feira que o governo do Sul está considerando enviar uma equipe à Ucrânia para monitorar as forças norte-coreanas enviadas para a guerra no país, segundo uma fonte governamental.

A Yonhap também informou que uma conta pró-Moscou do Telegram publicou uma foto com bandeiras da Rússia e da Coreia do Norte lado a lado em um campo de batalha ucraniano.

