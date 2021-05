Representante do Comércio dos EUA espera envolver China em Fase 1 de acordo no “curto prazo”

WASHINGTON (Reuters) – A representante de Comércio dos Estados Unidos, Katherine Tai, disse nesta quarta-feira que espera se envolver com as principais autoridades comerciais chinesas “no curto prazo” para avaliar seu desempenho na implementação da “Fase 1” do acordo comercial entre os dois países.

Tai disse em um evento online do Financial Times que respeita a necessidade da continuidade na política comercial EUA-China, incluindo a Fase 1 de dois anos do acordo, implementado no ano passado pelo governo Trump.

“É o acordo que temos, é o acordo a partir do qual vamos trabalhar, que vamos construir”, disse Tai.

“Estou muito ansiosa para conhecer formalmente os meus colegas chineses, avaliar o seu desempenho e medir o que eles têm a dizer, pressionando os nossos interesses e apoiando um caminho em frente”, acrescentou.

Tai disse que não teve nenhum contato formal com o vice-premiê chinês, Liu He, que negociou a Fase 1 do acordo por Pequim, ou com qualquer outra autoridade chinesa, mas espera fazê-lo “no curto prazo”

(Por David Lawder e Andrea Shalal)

