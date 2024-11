Reposição Hormonal masculina: saúde e qualidade de vida em foco, com Fabio Watanabe

Redaçãoi Redação - https://istoe.com.br/author/istoe/ 28/11/2024 - 17:36 Para compartilhar:

No episódio desta semana, a apresentadora Mara Ferraz recebe o médico urologista, Fabio Watanabe, CEO do espaço Longevitá e Membro titular da Sociedade brasileira de urologia, especialista em Andrologia e reposição hormonal masculina. Ao longo do papo, Fabio traz informações importantes acerca da saúde masculina e os tabus existentes por detrás.

Ao longo da conversa, Fabio põe em pauta questões importantes sobre a reposição hormonal masculina e faz questão de quebrar alguns tabus injetados pela sociedade que muitos homens insistem em reproduzir: “É um tabu que não tem sentido, se a gente têm meios para melhorar, por quê não fazê-los?”, comenta Fabio. A figura masculina ainda está muito atrelada à virilidade, à força e a não fragilidade, o que resulta numa má comunicação de muitos sobre o que sentem, uma vergonha canalizada pela própria estrutura social.

Manter a saúde em dia deve ser uma preocupação de todos os indivíduos, tanto homem quanto mulher. Fabio reforça a ideia de que é muito melhor prevenir a doença do que tratá-la, por isso exames periódicos são essenciais.

Assim, tudo está ligado diretamente a um estilo de vida saudável, prezando sempre pela boa alimentação e uma rotina regular de exercícios físicos.

Assista ao episódio completo no YouTube!

Uma distribuição da OLA Podcasts.