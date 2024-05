Repórteres Sem Fronteiras lança Svoboda News, um canal de notícias em russo

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/05/2024 - 12:42 Para compartilhar:

A organização não governamental Repórteres Sem Fronteiras (RSF) anunciou nesta quarta-feira (15) o lançamento de um canal de notícias em russo, o Svoboda News, como parte de seu pacote de satélites lançado em março para “combater a censura e a propaganda” na Rússia.

“Com o objetivo de fornecer informações independentes e confiáveis em russo para audiências em todo o mundo diariamente”, o novo canal oferecerá conteúdo do veículo de notícias investigativo russo The Insider, de acordo com um comunicado da ONG.

Outras colaborações com “mídia e jornalistas renomados” alimentarão o canal, que expande o pacote de satélite Svoboda (“liberdade” em russo) lançado pela RSF no Parlamento Europeu em março.

A oferta do Svoboda, produzida em grande parte por jornalistas russos que tiveram que se exilar após a invasão da Ucrânia, é voltada para os telespectadores na Rússia, bem como para o público russo em países vizinhos, como Belarus ou os territórios ucranianos ocupados pelas tropas russas.

Atualmente, é composto por 11 estações de rádio e TV, incluindo a Radio Sakharov e o Tomorrow Belarus, “um novo canal de notícias dinâmico de Belarus, nascido de uma parceria entre duas mídias independentes de Belarus, Euroradio e Malanka”.

A meta de longo prazo é hospedar até 25 estações.

O projeto, financiado pela ONG francesa, se beneficia das capacidades de transmissão da operadora de satélites Eutelsat.

De acordo com a RSF, essas transmissões atingiriam 4,5 milhões de residências com antenas parabólicas na Rússia e “cerca de 800.000 nos territórios ocupados da Ucrânia”.

