Repórteres são hostilizados durante evento com Bolsonaro e Milei em Santa Catarina

Repórteres foram alvos de hostilidades na manhã deste domingo, 7, enquanto faziam a cobertura do congresso conservador CPAC Brasil, em Balneário Camboriú (SC), que contou com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do presidente argentino, Javier Milei.

Segundo o “Uol”, a repórter da CNN Isadora Aires foi cercada por um grupo de participantes do evento no momento em que entrava ao vivo. A hostilidade começou quando as pessoas ergueram os celulares para o alto. Isso fez com que o apresentador Paulo Vitor Souza interrompesse por alguns minutos o evento e perguntou: “Está tendo uma muvuca, mas eu gostaria de pedir para vocês priorizarem o que está acontecendo aqui, está certo? E eu quero chamar (…)”.

“Uma petista entrou, um pessoal da esquerda”, disse um dos participantes. Então o apresentador do evento pediu novamente: “Vamos retomar aqui, pelo que eu entendi chegou algum petista para tentar atrapalhar a nossa? Acho que é isso que aconteceu. Eu não tenho problema de o petista vir me assistir, mas eu só não dou cortesia para eles, porque quando eu vou assistir eles, eu não ganho cortesia, sempre pago inteira no zoológico”. “Não é um petista qualquer, mas a CNN”, completou.

Por conta da hostilidade, a jornalista fechou o tripé, em que apoiava a câmera, e precisou sair escoltada do evento sob os gritos de “fora”.

Além dela, o repórter do Estadão Pedro Augusto Figueiredo teria sido empurrado e seguido por apoiadores de Bolsonaro após questionar a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro sobre o indiciamento dele pela Polícia Federal no caso das joias sauditas.

“Que joias? Você tem que perguntar para quem ficou com as joias. Eu não sei de nada”, respondeu Michelle.