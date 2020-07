Repórter sofre crise de riso ao noticiar que mulher foi presa pelada por tráfico

Daniela Carla, repórter da TV Gazeta, afiliada da Globo no Espírito Santo, não conseguiu segurar o riso ao noticiar a prisão de Flávia Tamayo, conhecida como Pamela Pantera, na última terça-feira (21).

A jornalista estava ao vivo na primeira edição do ‘ESTV’, quando trocou a palavra “situação” por “posição”. Logo em seguida, ela não conseguiu mais segurar o riso ao relatar que a criminosa tirou a roupa para se vitimizar, mas acabou sendo presa pelada. Percebendo a situação, o programa cortou a repórter na hora.

Posteriormente, nas redes sociais, Dani Carla comentou sobre o ocorrido: “Estou aqui para agradecer as inúmeras mensagens de carinho que estou recebendo. Quem assistiu viu que errei e não deveria. A notícia era séria, mas tinha um detalhe um pouco engraçado no meio. Eu tentei me segurar e não consegui”.

“O meu dia poderia ter terminado péssimo, mas não terminou por causa das inúmeras mensagens de vocês. Muito, muito obrigada. Para quem perguntou se meu chefe brigou comigo, ele não brigou, ele até deu risada. Lógico, ele deixou claro que isso não pode acontecer direto”, finalizou.

Assista aos vídeos abaixo:

Olha a Dani Carla falando sobre o acontecido ontem no #ESTV 😅😅😅 maravilhosa!!!!! pic.twitter.com/rZ9vD0z7Sn — L E A F A R 🧞 (@Rafael89Ribeiro) July 22, 2020

