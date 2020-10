Repórter se emociona ao entrevistar vítima de enchente em São Paulo

As fortes chuvas que atingiram a capital paulista deixaram diversas áreas da cidade alagadas. Rafael Ihara, repórter do Bom Dia SP da Globo, foi até a casa de uma das vítimas que perdeu quase tudo com as enchentes. Ele se emocionou com o relato de Luiz, que perdeu os móveis, o carro e os equipamentos que utilizava para trabalhar.

“As filmagens com as quais eu trabalho não vou poder mais fazer. Nem falar com a equipe eu posso, porque os dois celulares que eu tenho estão debaixo d’água”, disse Luiz. “Eu precisei tomar um calmante, porque começou a me dar tremedeira aqui”, completou. Rafael, ao final da transmissão, agradeceu. “Muito obrigado por abrir a sua casa, sei que é muito difícil para você. A gente deseja muita força a você e à sua mãe”, disse.

Ao final, o repórter olhou para a câmera com tristeza, suspirou, e deu piscadas longas. A expressão era difícil de ver por baixo da máscara de proteção, mas ele pareceu ficar muito chateado com a situação de Luiz, que mora na zona norte de São Paulo, cuja casa ficou imersa em dois metros de água do lado de dentro.

