Repórter recebe surpresa do marido ao vivo no Dia do Orgulho LGBTQIA+

Repórter do RJTV, Ádison Ramos, foi surpreendido pelo marido nesta segunda-feira (28). Ele recebeu uma homenagem especial para do amado ao vivo para comemorar o Dia do Orgulho LGBTQIA+.

+ Vitão conta que deixou skate para viver de música

+ ‘Tinha muito medo de falar em público’, diz Léo Chaves

Ana Paula Mendes pediu que Ádison olhasse para trás enquanto ele estava apresentando uma reportagem ao vivo. Quando virou, viu o marido enrolado em uma bandeira do arco-íris carregando um buquê de flores. “Como a gente já está tão acostumado a receber tanta pedra normalmente, fica aí um símbolo de afeto para dar esse acalento para mim. Eu também estou muito emocionado, porque… Era inimaginável fazer isso quando eu era mais jovem. Estar aqui, podendo me orgulhar da minha relação, me orgulhar desse momento, é algo assim… De verdade, eu fiquei nervoso desde a hora em que a Ana Paula falou comigo hoje cedo”, começou Hugo, marido do repórter.

“E espero que você esteja feliz como eu, e que todas as pessoas que não podem de alguma forma ter a voz ouvida, que pelo menos sintam que tem gente levando essa visibilidade, ou tentando, na medida do possível”, finalizou. “Eu estou muito feliz. Você me faz feliz, fico muito feliz de poder ocupar esse espaço, que é um espaço de visibilidade. Eu sei que às vezes a gente não representa todas as letras dessa sigla tão importante, tão bonita, mas que a gente possa dar voz às minorias, às pessoas que são oprimidas”, respondeu Ádison, emocionado.

Veja:

Foram anos sofrendo violências por causa da minha sexualidade. Dores que ajudaram a construir quem eu sou. Hoje, meu MARIDO me homenageou, ao vivo, no RJ1. Tudo que vivi veio à tona, se transformou em lágrimas. Um choro de felicidade e de alívio por ter sobrevivido. Viva o amor. pic.twitter.com/HpEJXxZdmV — Ádison Ramos 🏳️‍🌈🇧🇷 (@adisonramos3) June 28, 2021

Veja também