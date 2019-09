Repórter rasga elogios a torcida do Flamengo: ‘É um privilégio mostrar essa magia”

Rio – Neste sábado, o Flamengo encara o São Paulo neste sábado, às 19h, no Maracanã, válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com todos os ingressos esgotados, a expectativa é de show garantido, pelo menos fora de campo. O encontro entre as equipes também marca o começo das transmissões dos jogos do Mais Querido para o Canal, 11 de Portugal.

Realmente o Flamengo é uma Nação tal a onda de carinho que recebi hoje. Agradeço de coração as mensagens e os desejos de sucesso para o Canal 11. Para nós, é um privilégio mostrar aos portugueses a magia deste Flamengo com assinatura de Jorge Jesus. Vocês são uma torcida especial — Helder Santos (@Helder_Santos85) September 28, 2019 A emissora comprou os direitos de transmissão dos jogos do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro para o país que Jorge Jesus nasceu. O repórter português, Helder Santos, através de seu perfil oficial no Twitter, rasgou elogios a torcida rubro-negra. O jornalista e agradeceu aos torcedores que mandaram mensagem.

O duelo entre as equipes marca o reencontro de Filipe Luís com Daniel Alves e seu ex-companheiro de Atlético de Madrid, Juanfran. A partida também será a estreia de Fernando Diniz no comando técnico do São Paulo.