Repórter esportivo morre durante Super Bowl, um ano após ficar viúvo

O âncora e repórter esportivo Adan Manzano morreu aos 27 anos, na última quarta-feira, 5, na cidade americana de Nova Orleans, durante a cobertura do Super Bowl, pela Telemundo Kansas City, TV americana de língua espanhola onde ele trabalhava. A causa da morte não foi divulgada segundo a revista Variety.

A morte do jornalista foi confirmada através de comunicado compartilhado no perfil oficial da emissora no Instagram, que afirmou estar “cooperando com as autoridades policiais enquanto investigam este trágico evento”.

+Neymar compra seu 103º imóvel em Santos; veja detalhes do condomínio de luxo

+Anitta mostra nova identidade em documentário e reconhece que se perdeu em personagem

“Adan era um verdadeiro profissional e uma estrela em ascensão, que exemplificava a excelência em seu trabalho. Sentiremos muita falta de Adan e de sua paixão pelo esporte, e das contribuições que ele fez à comunidade local”, diz um trecho da nota.

“Nossos pensamentos e sinceras condolências vão para sua família e entes queridos durante este momento difícil”, conclui o comunicado da Telemundo 39.

Super Bowl é a partida anual do campeonato National Football League (NFL), que é a principal liga de futebol americano. A final da temporada acontece no próximo domingo, 9, entre Kansas City Chiefs x Philadelphia Eagles.

Quem era Adan Manzano?

O jornalista trabalhava como repórter e apresentador esportivo na emissora Telemundo Kansas City. Era natural do México, mas residia em Topeka, no estado americano do Kansas. Se formou na Kansas State University e se dedicava ao jornalismo esportivo desde o ano passado.

Ele passou a integrar a equipe da Telemundo 39 como âncora esportiva em abril de 2021, após passagens pelo La Semana del Sur, Reyes Media Group e Sky Sports México.

Em suas redes sociais, Adan era seguido apenas por 900 pessoas, mantendo um perfil mais discreto no digital, e costumava compartilhar trabalhos profissionais.

Adan Manzano perdeu sua esposa, Ashleigh Manzano, em um acidente automobilístico em abril de 2024, e cuidava sozinho da filha do casal, Eleanor, hoje com dois anos de idade.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Telemundo Kansas City (@telemundokc)