Repórter é assediada antes de jogo da Colômbia e condena ataque nas redes sociais

O final de semana começou repleto de cenas lamentáveis no esporte mundial. Especialmente nos estádios onde acontecem os amistosos internacionais da Fifa. Antes mesmo da notícia que um segurança apontou uma banana a um amigo de Vinicius Junior, numa demonstração clara de racismo, uma repórter sofreu assédio por um torcedor colombiano que tentou beijá-la à força nesta sexta-feira.

Gemma Soler, jornalista espanhola da ESPN, estava fazendo uma entrada ao vivo no meio da torcida que estava nas ruas de Valência antes do duelo entre Colômbia e Iraque. Foi quando, ao vivo, sofreu uma tentativa forçada de beijo vindo de um colombiano. A repórter resistiu, continuou com seu trabalho e, por fim, e empurrou o agressor quando este saiu do local. O homem, até o momento, não foi identificado.

Revoltada, a repórter foi às suas redes sociais para comentar o caso. “Se alguém conhece o canalha, diga a ele por mim que da próxima vez que você sentir vontade de beijar sem consentimento, amarre-se a um depósito de estrume”, escreveu em seu Twitter.

O palco do duelo entre Colômbia e Iraque não tem histórico positivo. O estádio Mestalla foi o mesmo local onde Vini Jr sofreu ataques racistas defendendo o Real Madrid, em 21 de maio deste ano. pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol. Na ocasião, a partida foi interrompida e o brasileiro acabou sendo punido com o cartão vermelho.

A Colômbia venceu o duelo por 1 a 0, mas o jogo ficou marcado mesmo por brigas generalizadas que tiveram nas arquibancadas.

