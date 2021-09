Repórter do SBT é barrada no Planalto e seguranças pedem troca de roupa

A repórter do SBT Nathalia Fruet foi barrada por seguranças do Palácio do Planalto e proibida de entrar por conta de suas roupas. A informação foi dada pela apresentadora Márcia Dantas, do “SBT Brasil”, desta segunda-feira (20).

A repórter trajava uma bermuda de alfaiataria quando foi barrada pelos seguranças do Planalto, e só pôde trabalhar na sala de imprensa do local após ter trocado a bermuda por uma calça.

“O gabinete de segurança institucional justificou a proibição utilizando uma norma interna editada em junho de 2020 pela presidência. O documento prevê o uso de saias e calças por mulheres, mas não cita a proibição de bermudas. Lamentável”, disse a apresentadora.

Confira a Reportagem e a Opinião de @marciadantastv sobre o ocorrido no Planalto que obrigou a Repórter do SBT @nathaliaFruet a trocar de roupa pois segundo o "regulamento" , seria inapropriado a roupa da repórter do SBT para circular no Palácio



"Lamentável"#SBTBrasil pic.twitter.com/cnZGqiZtiX — SBT Jornalismo Pelo Brasil (@sbtjornalismobr) September 21, 2021

Nathalia fez uma publicação em seu Instagram relatando o ocorrido e dizendo que só conseguiu trabalhar depois que voltou para casa para trocar de roupa.

“Aviso de utilidade pública: bermuda feminina de alfaiataria faz parte da vestimenta das mulheres para trajes de trabalho e sociais. Hoje precisei voltar pra casa e trocar de roupa pra transitar no Planalto. #inacreditavel”, escreveu a repórter.

